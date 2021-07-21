В тюменской УК выявили очаг коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области обнаружили новый очаг коронавируса. На этот раз не повезло представителям управляющей компании «Север». Там заболели сразу пять сотрудников из шестнадцати.

По информации оперативного штаба региона, за последние две недели наблюдается рост заболеваемости ковидом среди детей – на 42%. В основном заражение происходит в семейных очагах. Вспышек в детских коллективах и оздоровительных лагерях не обнаружено, не зафиксировано и детских смертей. В основном заболевают дети в возрасте 15 – 17 лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тюменских моногоспиталях станет больше коек для больных коронавирусом. Это связано с увеличением количества заразившихся, которым требуется стационарное лечение.