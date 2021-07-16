В депздраве рассказали о травмах детей, которые попали под Газель в Тюмени. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В тюменском департаменте здравоохранения рассказали о состоянии детей, которые 14 июля попали под «Газель» во дворе дома на улице Обдорской. Пострадала и сама мама, которая везла коляску: у нее диагностированы поверхностные травмы. После оказания медпомощи родительнице рекомендовали амбулаторное наблюдение.

– У младшего ребенка − ушиб в области живота. У старшего более тяжелые травмы: компрессионные переломы позвонков, переломы ребер, ушибы и поверхностные раны. Состояние обоих оценивается как стабильное, дети получают всю необходимую медицинскую помощь в хирургическом отделении, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Напомним, что 31-летняя жительница Тюмени уже направлялась с детьми домой, в руках у нее были пакеты с продуктами, как вдруг на нее налетела «Газель». По информации ГИБДД, двигаясь задним ходом, машина на достаточно большой скорости сбила людей. В коляске ехали двое детей: младший просто находился на сиденье, а старший сидел на раме снизу. К сожалению, мать никак не могла увернуться от надвигающего авто, так как попросту была к нему спиной и не видела происходящего.

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