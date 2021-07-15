Тюменская прокуратура проверил, почему «Газель» наехала на маму с детьми. Скриншот из видео.

Тюменская прокуратура проверит, почему «Газель» наехала на маму с детьми. Дорожный инцидент, который чудом не стал трагическим, произошел накануне, 14 июля, днем во дворе дома № 1, к. 1 на улице Обдорской.

– 34-летний водитель на «Газели» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на пешеходов – молодую женщину и двух ее детей – мальчиков полутора и трех лет, – напомнили в пресс-службе ведомства.

Дети получили травмы, их отвезли в больницу, где за ними наблюдают врачи. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал поручение прокурору города Тюмени провести по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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