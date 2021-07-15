Автоинспекторы рассказали о водителе, который наехал на тюменку с детьми. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени стали известны подробности резонансного ДТП во дворе дома на улице Обдорской, где газелист на скорости задним ходом сбил маму с коляской, в которой сидели двое малышей. Напомним, что детей госпитализированы с полученными повреждениями, мама также ранена.

– 34-летний водитель пояснил, что не видел пешеходов. Его стаж за рулем составляет 11 лет. В этом году его один раз привлекали к ответственности за превышение скорости, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что мужчина занимается грузоперевозками, в этот двор он привозил вещи. Мама с детьми живут в этом доме, они просто гуляли во дворе, когда случилось ДТП.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменская прокуратура проверит, почему «Газель» наехала на маму с детьми. Дорожный инцидент, который чудом не стал трагическим, произошел накануне, 14 июля, днем во дворе дома № 1, к. 1 на улице Обдорской.