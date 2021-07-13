Пропала Настя Муравьева: последние новости на 13 июля. Коллаж: Ирина Ромашкина.

Рассказываем последние новости о пропаже Насти Муравьевой в Тюмени. Штабы волонтеров свернуты, но поиски все еще продолжаются. Горожане верят, что девочка жива, и не собираются сдаваться во власть дурных мыслей.

– Мы будем искать в режиме выполнения автономных задач, а также продолжим работу в информационном формате. Ориентировка на девочку распространяется по всей стране, а каждое свидетельство скрупулезно обрабатывается, – сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

А ранее в Сети, в городских пабликах в соцсетях и в чатах мессенджеров, появилась ориентировка с фотороботом мужчины, который, по версии следователей, возможно, причастен к исчезновению девятилетней Насти Муравьевой. Внутренний документ третьего отдела полиции города Тюмени, подписанный его начальником, датирован 10 июля 2021 года.

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