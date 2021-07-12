Пропала Настя Муравьева: последние новости на 12 июля. Фото: Ирина Ромашкина

Рассказываем последние новости о пропаже Насти Муравьевой в Тюмени. В городе ходили слухи, что ее нашли – причем, рядом с домом, где она жила. Но все это следователи и поисковики опровергли: ребенок до сих пор не найден.

Кстати, штабы по поиску свернуты, но Настю искать продолжат.

– Мы будем искать в режиме выполнения автономных задач, а также продолжим работу в информационном формате. Ориентировка на девочку распространяется по всей стране, а каждое свидетельство скрупулезно обрабатывается, – сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Волонтеры отмечают, что за десять дней поисков они применили все возможные инструменты поиска, выполнили на месте поиска максимум задач и перепроверили всю информацию. Искали и добровольцы, и представители служб: Следственного комитета РФ, МВД, Росгвардии, МЧС, а также местные жители, которые не только помогали в поисках, но также помогали продуктами питания и оборудованием.