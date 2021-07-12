Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 12 июля 2021 года: дополнительный пункт вакцинации

В Тюмени открыли дополнительный пункт вакцинации. Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 июля. Количество заболевших увеличилось на 236 и составило 41 324 человека. Десять человек умерли.

На заседании оперативного штаба Аромашевского района под председательством его главы Игоря Власова сообщили, что для удобства жителей в селе Аромашево работает вакциномобиль.

– На сегодня на территории района по заболеваемости COVID-19 ситуация стабильная, но заболевшие имеются почти во всех сельских поселениях. В районе продолжается прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Прошли вакцинацию более 3000 человек, – пояснила администрации.

В Тюмени ЦУМ присоединился к другим большим тюменским торговым центрам, где организованы пункты вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Непривитых тюменских туристов не будут пускать в московские рестораны даже с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщил канал «РБК Тюмень».

За минувшие сутки медики региона зафиксировали 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 41324), в регионе зафиксировано десять летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 25 033 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 749 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 382 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 783 333 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 143 002 летальных исхода, выздоровели 5 200 219 человек.