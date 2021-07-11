В Аромашевском районе вакцинированы от коронавируса три тысячи человек

В Тюменской области продолжается прививочная кампания от коронавирусной инфекции. К настоящему моменту более 227 000 человек прошли оба этапа вакцинации. Жителей региона прививают в поликлиниках, организуют вакцинацию для сотрудников по месту работы, а также медики выезжают в торговые центры. Активно проходит вакцинация и в районных центрах.

Так, на заседании оперативного штаба Аромашевского района под председательством его главы Игоря Власова сообщили, что для удобства жителей в селе Аромашево работает вакциномобиль.

– На сегодня на территории района по заболеваемости COVID-19 ситуация стабильная, но заболевшие имеются почти во всех сельских поселениях. В районе продолжается прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Прошли вакцинацию более 3000 человек, – пояснила администрации.

Записаться на прививку жители района могут по телефону 8 (34545) 2-16-03 или по телефону горячей линии 122, сообщает информагентство «Тюменская линия».

Ранее "Комсомолка" публиковала адреса, где можно поставить прививку от коронавируса в Тюмени.