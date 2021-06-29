Где поставить прививку от коронавируса в Тюмени в 2021 году

В день в городской поликлинике Тюмени вакцинируют около 300 человек Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В Тюменской области продолжается массовая прививочная кампания от коронавируса COVID-19. Пик обращений от тюменцев на портале госуслуг на тему вакцинации пришелся на апрель 2021 года, тогда 6 131 человек записались на прививку. Сегодня желающих становится все больше, к тому же для этого созданы все условия. Вакцинироваться в Тюмени можно как в городских поликлиниках, так и в мобильных прививочных пунктах. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Тюмени в 2021 году.

Записаться и привиться

Чтобы получить прививку от коронавируса, можно обратиться к участковому врачу-терапевту. Впрочем, сейчас посетителям любой городской поликлиники уже при входе предлагают пройти вакцинацию. Записаться можно через регистратуру или по телефону 122.

Предварительно записаться на вакцинацию жителям Тюмени можно:

- на портале госуслуг через личный кабинет «Мое здоровье»;

- через единую горячую линию Тюменской области по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией и вакцинацией, телефон 8-800-234-35-22 (звонок бесплатный);

- через Call-центры поликлиник, телефоны которых размещены на сайтах учреждений.

Вакцинироваться в Тюмени можно как в городских поликлиниках, так и в мобильных прививочных пунктах. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В поликлинике посетитель получит подробную консультацию о процедуре вакцинации. После оформления документов врач осмотрит пациента, чтобы убедиться, что он готов к прививке. Затем он по электронной очереди направляется в процедурный кабинет.

После полученной в плечо прививки пациент находится в медучреждении еще полчаса. Если проявится какая-либо аллергическая реакция на компоненты вакцины, человеку тут же окажут первую медицинскую помощь.

Вакцинируемся «мобильно»

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции сейчас открыты в городских торговых центрах «Кристалл», «Гудвин», «Премьер», «Колумб», «Сити Молл», «Тюменский» и «Хоздвор». Также можно поставить прививку на автовокзале Тюмени, в МФЦ и фитнес-центрах. Обращаем ваше внимание, что на дополнительных прививочных пунктах работают квалифицированные медицинские работники городских поликлиник. Мобильные бригады периодически меняют локации.

Часы работы дополнительных прививочных пунктов размещены на портале регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, локации и расписание ежедневно обновляется.

Скриншот с сайта takzdorovo-to.tilda.ws/vakcina

Как поясняет департамент здравоохранения Тюменской области, в данный момент прививки против COVID-19 ставят вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Вакцинацию этим препаратом проводят в два этапа с интервалом в 21 день.

Коллективная вакцинация

В Тюменской области проводится выездная вакцинация против новой коронавирусной инфекции на тюменских предприятиях. Так, трудовые коллективы, которые относятся к территории обслуживания взрослой поликлиники областной клинической больницы № 2, прививаются без отрыва от работы и производства.

По словам заведующей отделением медицинской профилактики ОКБ № 2 Альбины Усмановой, руководители тюменских организаций проявляют активность в вакцинировании своих сотрудников от коронавирусной инфекции, заявки на коллективную выездную вакцинацию поступают регулярно.

– Мы рады, что в Тюмени на предприятиях серьезно подходят к здоровью сотрудников, создавая им условия по его сохранению и укреплению. Выгоду от выездной вакцинации получают все – работникам не надо отпрашиваться и тратить время на дорогу, работодатель минимизирует риски, связанные с больничными, – поясняет Альбина Усманова.

Для организации выезда медиков на предприятие можно обращаться по телефону 35-00-43. Специалисты регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики примут заявку от организации и после обработки передадут ее в ведомственную поликлинику. В назначенную дату на работу приедет бригада медработников, чтобы вакцинировать сотрудников без отрыва от производства.

А ЕЩЁ…

Сервисы 2ГИС и Яндекс.Карты по запросу «Вакцинация от COVID-19» предоставляют пользователям информацию о том, где можно сделать прививку от коронавируса. С помощью фильтра можно найти ближайший к вам пункт вакцинации от коронавируса.

Записаться на вакцинацию можно через регистратуру или по телефону 122. Скриншот

КСТАТИ

Тюменские медики пояснили, каких осложнений от коронавируса стоит опасаться больным с хроническими заболеваниями и, напротив, какие хронические заболевания может вызвать ковид. Аллерголог-иммунолог ОКБ № 1 Федор Жвавый призывает тюменцев к иммунизации.

– Прививка – это лучший способ предотвратить заражение какими-либо инфекционными болезнями. Вакцинация населения всегда была, есть и будет методом спасения от пандемии и болезней. Это историческая закономерность, – напоминает он. – Если аллергические заболевания, к примеру такие, как бронхиальная астма, кожный дерматит, аллергический ринит вне обострения (вне сезона цветения, человек соблюдает гипоаллергенную диету), то противопоказаний для вакцинации нет. Но при этом важно учитывать лекарственную непереносимость и наличие анафилаксии, так как в составе вакцины, кроме основного антигена, есть вспомогательные вещества. В данном случае нужно еще на приеме терапевта по месту жительства уточнить, какие именно могут быть аллергические реакции, посоветоваться с ним. Возможно, он направит на прием к аллергологу либо сразу назначит дополнительные лабораторные исследования аллергического статуса.