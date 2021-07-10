В тюменском ЦУМе открылся пункт вакцинации

Прививку можно сделать же в эти выходные Фото: Мария Толстихина

В Тюмени ЦУМ присоединился к другим большим тюменским торговым центрам, где организованы пункты вакцинации. Поставить прививку можно в субботу и воскресенье, 10 и 11 июля медики центра будут работать с 13.00 до 19.00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Скоро в тюменском ЦУМе начнет работать музей торговли, значительной частью которого станет экспозиция, посвященная советским временам. В новом музее собираются наладить сотрудничество с частными коллекционерами. Возможно, там будут размещать временные экспозиции, которые расширят музейное пространство.

- Сейчас достаточно трудно удивить искушённого посетителя любого музея, но мы постараемся это сделать, - говорит генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. - Во-первых, мы постараемся рассказать историю вещей, которые в разное время были приобретены в Тюмени. Например, нам принесли старый чемодан, который был куплен в начале 60-х в ещё в старом здании универмага, где впоследствии расположился детский мир. Так вот, хозяин любезно поделился с нами его историей. В конце концов, вещи — это, в том числе, отражение эпохи.