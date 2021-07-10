Тюменцев без прививки не будут пускать в рестораны

Даже отрицательный ПЦР-тест не поможет Фото: Мария Толстихина

Непривитых тюменских туристов не будут пускать в московские рестораны даже с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщили РБК Тюмень.

Чтобы все-таки пройти в заведение, непривитым гражданам нужно сдать тест на коронавирус и обязательно получить QR-код. Эту информацию подтвердили в оперативном штабе Москвы.

- Исследование необходимо пройти именно в московской аккредитованной лаборатории, которая передает данные в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему города Москвы, после чего QR-код будет доступен на портале Госуслуг, а также mos.ru», – пояснили в оперштабе.