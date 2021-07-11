Юная тюменка выпала из окна тринадцатиэтажного дома

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Девушку, выпавшую из окна многоэтажки, на газоне перед домом увидели очевидцы. О трагедии тюменцы сообщили в соцсетях сегодня утром, 11 июля. ЧП случилось в тринадцатиэтажном доме по адресу ул. Харьковская, 57/2.

— Этаж 11 или 12, там были открытые окна. Лежала на газоне [девушка], рядом сломанная антимоскитная сетка, — рассказали очевидцы.

Пресс-служба полиции Тюмени подтверждает информацию очевидцев. Пресс-секретарь УМВД города Тюмени Мария Новопашина добавила, что девушка несовершеннолетняя, причины происшествия устанавливаются. О состоянии юной тюменки пока ничего неизвестно, ожидается комментарий департамента здравоохранения.

К сожалению, подобный трагичный случай в Тюмени далеко не единственный. В феврале 2021 года «Комсомолка» наблюдала за серией падений из окон представительниц прекрасного пола и молодых людей. Так, 17 февраля, из окна многоэтажного дома выпала женщина, которая, по словам очевидцев произошедшего, чуть не приземлилась на припаркованную машину. После автомобиль отогнали владельцы по просьбе полицейских.