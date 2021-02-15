В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка: это третий случай за сутки Фото: Татьяна Коркина

Третье за сутки падение из окна многоэтажного дома произошло сегодня, 15 февраля, в одном из домов на улице Домостроителей. Пострадавшая – 29-летняя девушка, которая выпала из окна седьмого этажа. Когда полиция прибыла на место происшествия, она была жива и передана медикам.

- По предварительным данным, происшествие не носит криминального характера, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что вызов на пульт диспетчера поступил в 15.25, и через десять минут бригада медиков была на месте. Девушку с сочетанной травмой доставили в Областную клиническую больницу №2.

- Пациентка находится в коме, состояние оценивается как крайне тяжёлое, получает всю медицинскую помощь в условиях реанимации, - отметили в департаменте.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на улице Пермякова парень выпал из окна и разбился. Похожая ситуация произошла на улице Федюнинского: из окна многоэтажки выпала женщина, её труп обнаружили возле дома №17.