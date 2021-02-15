На улице Пермякова в Тюмени парень выпал из окна и разбился. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Из окна дома № 55 на улице Пермякова в Тюмени сегодня, 15 февраля, ночью выпал молодой человек. К сожалению, падение оказалось смертельным. О трагедии рассказали очевидцы происшествия, которые вызвали экстренные службы.

– На место бригада скорой помощи прибыла в 01.37. Медики констатировали смерть пациента, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В свою очередь, стражи порядка отметили, что было обнаружено тело 22-летнего парня без признаков жизни. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения из окна квартиры многоэтажки. Следователи выяснят обстоятельства и причины трагедии, передает «МегаТюмень».

Отметим, что это не единственный подобный случай, произошедший в Тюмени за сутки. Также на улице Федюнинского из окна многоэтажного дома выпала 41-летняя женщина.