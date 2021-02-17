На улице Энергостроителей в Тюмени из окна выпала женщина и погибла

На улице Энергостроителей в Тюмени из окна выпала женщина и разбилась. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Энергостроителей, 15 в Тюмени сегодня, 17 февраля, из окна многоэтажного дома выпала женщина. К сожалению, она скончалась еще до приезда медицинских работников.

По словам очевидцев произошедшего, выпавшая из окна горожанка чуть не приземлилась на припаркованную машину. После автомобиль отогнали владельцы по просьбе полицейских.

– Вызов поступил в 9.25. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия спустя девять минута после звонка. Медики констатировали смерть пациента, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В настоящий момент личность погибшей не установлена. На месте трагедии работают стражи порядка и следователи.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что третье падение за сутки из окна многоэтажного дома произошло 15 февраля 2021 года в одном из домов на улице Домостроителей. Пострадавшая – 29-летняя девушка – выпала из окна седьмого этажа. Когда полиция и скорая прибыли на место происшествия, она была жива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка: это третий случай за сутки

Сейчас она находится в коме (подробнее)