В Тюменской области выкосили 15 гектаров опасной «травки» Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Сразу 15 гектаров дикорастущей конопли уничтожили сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» и специалисты муниципальных образований. Запрещенные растения обнаружили во время профилактического мероприятия «Мак», которое призвано пресекать преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в 2020 году коноплю уничтожали во многих муниципалитетах региона. Например, в конце июля прошлого года «травку» уничтожили в Тюменском районе, а в Тюмени выкосили аж 8 гектаров. Два года назад в Казанском районе уничтожили 4 гектара конопли.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Любую информацию об употреблении наркотиков, о людях, которые причастны к незаконной торговле наркотиками, местах употребления и распространения наркотиков, препаратов или психотропных веществ необходимо сообщать по телефону дежурной части МО МВД России «Тюменский» 300-202.