Более четырех гектаров конопли уничтожили тюменские полицейские

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-15T07:02:26+03:00

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Более 41 тысячи квадратных метров дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Казанском районе Тюменской области. Есть привлеченные к административной ответственности.

На территории Казанского району завершился очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «МАК». В ходе мероприятия уделялось особое внимание выявлению и пресечению, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, полицейские совместно с главами сельских поселений Казанского района уничтожили семь очагов дикорастущей конопли общей площадью 41306 квадратных метров.

– К административной ответственности привлечен один человек. К тому же, возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трех лет, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, добавив, что работа в данном направлении будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU