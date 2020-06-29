2020-06-29T08:17:58+03:00
Происшествия

Тюменские полицейские уничтожили более восьми гектаров конопли

Работа по ликвидации таких растений продолжается
Вадим Бегун
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Тюменские полицейские уничтожили более восьми гектаров конопли. Фото - pixabay.com.Тюменские полицейские уничтожили более восьми гектаров конопли. Фото - pixabay.com.
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Тюменские полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мак». В рамках ОПМ они уничтожают незаконные посевы наркосодержащих растений. Кроме того, стражи порядка привлекают к ответственности тех, кто культивирует «травку».

– Сотрудники полиции обнаружили, скосили и сожгли коноплю на участках общей площадью 8 666 квадратных метров. В настоящее время работа по ликвидации дикорастущих наркосодержащих растений продолжается, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Стражи порядка напоминают, что любую информацию о потреблении наркотиков, их хранении, транспортировке, незаконной продаже и рекламе необходимо сообщать по телефону 02 либо с мобильного – 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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