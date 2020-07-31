2020-07-31T12:11:55+03:00
Общество

В Тюменском районе уничтожили полтора гектара дикорастущей конопли

Уничтожение посевов состоялось в рамках операции «Мак-2020»
Есен Абилькенов
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Уничтожение посевов состоялось в рамках операции «Мак-2020»Уничтожение посевов состоялось в рамках операции «Мак-2020»Фото: pixabay.com
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Полицейские в Тюменском районе выявили и уничтожили полтора гектара дикорастущей конопли. Наркосодержащие растения были выкошены с помощью техники.

В уничтожении запрещенных посевов полицейским содействовали представители муниципальных властей в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2020». В ведомстве напоминают, что за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена уголовная ответственность.

Санкция статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Отметим, что за сутки в Тюменской области полицейские выявили и уничтожили более 35 тысяч квадратных метров дикорастущей конопли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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