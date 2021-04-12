В тюменском «Градостроителе» больше не лечат больных с коронавирусом. Фото: Алена Кульмухаметова

В Тюмени обсерватор «Градостроитель», который был открыт 5 февраля 2020 года, больше не будет принимать ковидных больных. Все пациенты с коронавирусом завершили лечение 11 апреля. Медицинское учреждение на неделю закроют на обязательную санитарную обработку.

– «Градостроитель» является лечебно-реабилитационным центром. Основное направление деятельности – реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Сейчас сюда будут также направляться на реабилитацию пациенты, тяжело перенесшие инфекцию и нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время в регионе действуют девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, рассчитанных на тысячу коек. Свободный коечный фонд составляет порядка 20%.

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