В Тюмени в доме, где произошел взрыв газа, укрепляют стены. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в доме № 95 на улице 50 лет ВЛКСМ, где в прошлом году произошел взрыв газа, укрепляют стены. К восстановительным работам специалисты ООО «Геофонд+» приступили 7 апреля.

– Строители проводят инъецирование трещин для увеличения прочности и надёжности на наружных и внутренних стенах, после займутся восстановлением межкомнатных перегородок, дверей и окон, разрушенных участков в подъездах, двух пострадавших входных групп, усилением несущих стен, ремонтом дефектных участков на цоколе и фасаде. Эти работы планируется провести за три месяца, – рассказали в администрации.

После окончания работ жители смогут начать ремонт пострадавших квартир. Людям выделят материальную помощь.

Напомним, что в прошлом году в этом доме произошёл взрыв, который разрушил стены в нескольких квартирах. Жители 3-го и 4-го подъездов вернулись в своё жильё еще осенью, когда обследование показало, что им ничего не угрожает. В 1-м и 2-м подъездах проведены противоаварийные работы, но эта часть дома закрыта для проживания.

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