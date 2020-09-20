«Бабушка бегала и искала своё пальто»: очевидец рассказал, как спасал людей после взрыва в многоэтажке в Тюмени

Очевидец рассказал, как спасал людей после взрыва в многоэтажке в Тюмени. Фото: Виктория Стеблова

Тюменец Шараф, ставший очевидцем мощного взрыва в доме № 95 на улице 50 лет ВЛКСМ, который прогремел сегодня около восьми вечера, рассказал о том, как выводил из квартир потерпевших. Герой трудился почти в одиночку – ему никто не мог помочь из-за шока.

– Я сидел в соседнем доме у брата на дне рождения. Прогремел громкий взрыв, я сразу побежал. Смотрю, дверь подъезда лежит метрах в пятнадцати от дома. Увидел, как на втором этаже кто-то бегает, я туда побежал. Услышал звук, как будто газ шипит. Увидел, как в квартире горят подушки, я их взял и выкинул с балкона. Потом загорелся ковер, я его тоже выкинул. Рядом со мной был человек в шоковом состоянии, он даже пошевелиться не мог. За мной кто-то поднимался, я ему передал этого человека, чтоб он помог ему спуститься, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» Шараф.

На месте все еще дежурят медики. Фото: Виктория Стеблова

По его словам, в соседней комнате находилась бабушка, которая почему-то искала свое пальто. Мужчина сказал ей, что сейчас не до пальто, мол, идемте быстрей. Тюменец вывел ее на улицу и побежал в другую квартиру, где находилась еще одна бабушка.

– Я кричу: «Ребята, помогите мне!» Все стояли, в шоке были. На кухне квартиры, где прогремел взрыв, все было завалено мебелью и кирпичами. Я начал искать вентиль газа, когда нашел – закрыл его, – сообщил горожанин.

Жильцов дома отвезут в гостиницу "Колос". Фото: Виктория Стеблова

Об инциденте рассказал еще один очевидец, который живет в соседнем подъезде. Свое имя он называть отказался.

– Я шел с работы, прогремел мощный взрыв. Взрывная волна меня чуть не откинула. Спасатели приехали оперативно, ребята – молодцы! Одного мужчину забрала скорая, ему забинтовали руки. Хорошо, что он еще живой остался, даже странно. Нам некуда идти, сказали ехать в гостиницу «Колос». Пока стоим здесь, никто ничего не предлагает пока!

Отметим, что губернатор Тюменской области Александр Моор взял на личный контроль расследование происшествия со взрывом газа.

Сзади дома, где произошел взрыв, до сих пор стоит пыль. Фото: Виктория Стеблова

Следственный комитет региона организовал и проводит доследственную проверку. По словам представителей ведомства, на втором этаже пятиэтажного газифицированного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Один человек с ожогами госпитализирован. Сотрудники МЧС из дома эвакуировали 85 человек.

Спасатели оперативно подъехали на место взрыва. Фото: Виктория Стеблова

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«От хлопка задрожали стёкла»: в Тюмени в многоэтажном доме прогремел взрыв

Известно о двух пострадавших, одного из них госпитализировали в больницу (подробнее)