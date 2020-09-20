«От хлопка задрожали стёкла»: в Тюмени в многоэтажном доме прогремел взрыв

В Тюмени в многоэтажном доме прогремел взрыв. Фото - Ирина Ульянова.

В Тюмени в многоэтажном доме по улице 50 лет ВЛКСМ прогремел взрыв. Взрывная волна вышибла входную железную дверь в подъезд и разрушила несколько балконов.

– От хлопка и звуковой волны задрожали стёкла. Сигналки машин быстро успокоились. Люди тоже без спешки идут по своим делам. Говорят, что в соседнем доме в квартире взорвался газ, – рассказала местная жительница Ирина Ульянова, которая стала очевидицей происшествия.

Судя по фотографиям, которые выложили в социальные сети горожане с места событий, взрыв был большой силы. Видно, что около подъезда валяются кирпичи, входная дверь и оконные рамы.

Фото - Ирина Ульянова.

– Сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного этажного дома поступило в 20.11. Разрушен балкон и два соседних. Частично повреждены две квартиры. Эвакуировано 75 человек, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области. Сейчас на месте работает шесть единиц техники и 14 человек спасателей.

Фото - Елена Шатунова.

В это же время информация поступила и в скорую помощь. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя восемь минут. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что специалисты на месте оказали помощь одному пострадавшему – у него поверхностный порез. Другого пострадавшего с термическим ожогом госпитализировали в Областную клиническую больницу №1. Медики продолжают дежурить.

– Я не удивлён. Мы живём в соседнем подъезде, квартиры в доме старые, ни одна вентиляция не работает, колодцы вентиляционные забиты. Сколько раз мы в управляющую компанию писали и говорили, что надо почистить вентиляцию, а они в ответ отправляли нам к газовщикам. Ходили к газовщикам – они отправляют в управляющую компанию, вот и результат, - рассказал местный житель.