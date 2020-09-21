Что с пострадавшими от взрыва жильцами дома по 50 лет ВЛКСМ? В Тюмени собирают комиссию по ЧС

Взрыв в квартире жилого пятиэтажного дома по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 95 случился 20 сентября около 20:00. В Тюмени работает комиссия по ликвидации ЧС Фото: Виктория Стеблова

Взрыв в квартире жилого пятиэтажного дома по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 95 случился 20 сентября около 20:00. По предварительной версии дознавателей МЧС, взорвался газ. На улице оказались эвакуированными 85 человек. Благо, взрыв газа в многоквартирнике не привел к горению, но одного из жильцов все же госпитализировали с ожогами. Как это случилось, "Комсомольской правде" - Тюмень" подробнее рассказали очевидцы происшествия.

На место ЧС работали сотрудники МЧС, скорой помощи, полиции. Тем же вечером с жильцами встретился заместитель главы Тюмени, председатель комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Павел Перевалов. Он проинформировал пострадавших по вопросам временного размещения в гостинице «Колос» и предстоящего заседания комиссии по ликвидации ЧС.

– Ситуация, в которой вы оказались, неприятная, но я хочу сказать, что мы вас в ней не бросим. К сожалению, опыт работы в экстренных ситуациях у нас есть, мы знаем, что нам делать. Мы сделаем все возможное, чтобы вы как можно скорее вернулись к обычной жизни. Сейчас в вашем доме работают сотрудники МЧС. Сейчас говорить о причинах преждевременно, – заверил Перевалов.

Он дополнил, что сейчас дом оцеплен и охраняется полицией. Заседание комиссии по ликвидации ЧС состоится сегодня, 21 сентября в 10:00. Позднее результаты совещания сообщат жильцам. Отметим, что губернатор Тюменской области Александр Моор взял на личный контроль расследование происшествия со взрывом газа.

Дополним, по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по факту хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Тюмени. На месте происшествия работал прокурор Ленинского административного округа Тюмени Алексей Андриянов. Он проверил соблюдение законодательства об эксплуатации газового оборудования и обеспечении безопасных условий проживания граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, заявляет ведомство.

Кроме того, доследственную проверку проводит региональный Следком России. По предварительным данным, на втором этаже пятиэтажного газифицированного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси.

– Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Проводятся другие мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщает ведомство.

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