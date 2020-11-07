Тюменская молодёжь в 2020 году выиграла гранты на сумму более 15 миллионов рублей

Молодёжные сообщества Тюменской области в 2020 году выиграли гранты на общую сумму более 15 миллионов рублей

Молодёжные сообщества Тюменской области в 2020 году выиграли гранты на общую сумму более 15 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Об этом заявил на заседании президиума регионального правительства директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

По его словам, в Тюменской области постоянно создают новые возможности роста для молодёжных креативных индустрий. Например, на Всероссийском форуме «Таврида» Тюменская область вошла в пятёрку российских регионов по реализации концепции развития арт-кластеров и получила грант в размере 5,6 миллиона рублей.

- Студенческий центр Тюменской области занял первое место в рейтинге самых сильных молодежных правительств России. Опыт Тюменской области по созданию общественных пространств получил высокую оценку экспертов на форуме «Таврида», - рассказал Павел Белявский. – Проект отмечен полпредством президента России в УФО как одна из самых успешных практик по работе с молодежью в период пандемии коронавируса.

С 2017 года в Тюмени работает молодёжный театральный центр «Космос», а в 2019 году открылся мультицентр «Контора пароходства». Также в Тюмени, Тобольске и Ишиме работают мультицентры «Моя территория», где реализуется большое количество творческих и социально значимых проектов.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, наш регион был и остаётся площадкой для экспериментов и инновационных проектов, в т.ч. в сфере молодёжной политики.

- Нужно продолжать создание условий для того, чтобы у наших талантливых молодых людей были все возможности для самореализации в родном регионе, - подчеркнул губернатор.