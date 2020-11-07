МТЦ «Космос» поможет тюменцам записать трек или создать контент

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МТЦ «Космос» запустил приём заявок на участие в Программе поддержки сообществ. По данным «Моего портала», помощь в реализации проекта можно получить по пяти направлениям: запись трека, гонорар и оплата приезда эксперта, печать полиграфии, создание и продвижение контента. Проект продлится до 4 декабря.

Заявку на участие можно подать творческим коллективам и жителям Тюменской области в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый из них может претендовать на участие в одном из пяти направлений. Каждую неделю в группе «Космоса» будут публиковать списки проектов, которые получили поддержку. Выбирать их будет экспертная комиссия, опираясь на актуальность проекта и его соответствие направлениям деятельности МТЦ.

По словам руководителя МТЦ «Космос» Ильи Титова, основная цель программы – вывести творческие проекты на новые уровень. Их очень сложно создавать, ведь необходимо постоянно держать фокус внимания и следовать определённым векторам.

- Бывает так, что у молодых создателей не хватает ресурсов или времени и сил, чтобы уделить внимание некоторым моментам подготовки проекта. Мы рады будем помочь им в этом, - отметил Илья Титов.

Чтобы принять участие в программе, необходимо заполнить заявку и отправить её на почту grant.kosmos2019@gmail.com. Подробности на космосцентр.рф