В Ишиме заработает онлайн-канал мультицентра «Моя территория»
Запуск программы мTv или МтV в группе мультицентра «Моя территория» в Ишиме пройдет 2 августа. Начало в 12.00. Любой желающий сможет подключиться и узнать о проектах мультицентра.
Программа, которая состоит из образовательных интенсивов мультицентра за 2020 год, продлится 6 часов. Интенсивы проходят по направлениям: креатив, фото, команда, продажи. Ведущий и идейный вдохновитель мультицентра Александр Текирев расскажет об особенностях проектов и раскроет некоторые секреты работы.
Руководитель мультицентра Павел Ханжин отметил, что «Моя территория» организует проекты для молодежи в Ишиме уже почти год. Поэтому решено подвести промежуточные итоги по событиям, которые были организованы за этот период.
Участники смогут выбрать интенсив из программы, чтобы посмотреть его в определенное время. Будут представлены такие темы, как «Креатив и смыслы – основы прорывного проекта», «Как собрать свою команду и плыть на одной волне», лекция по созданию и обработке фотографии, вебинар о продажах в интернете, творческий вечер с Дарьей Кармацких.
В дальнейшем планируется проводить подобные события раз в месяц. Зрители смогут узнать о новых и интересных проектах мультицентра.
ИСТОЧНИК KP.RU