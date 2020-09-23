В Тюмени появились остановки «Многофункциональный центр» и «Жилой район «Преображенский»

Фото: Тюмень - наш дом

Новые автобусные остановки – «Многофункциональный центр» и «Жилой район «Преображенский» – появились в Тюмени. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», первая остановка расположилась на улице Уездной, 4 (при движении в обоих направлениях), вторая – на улице Александра Протозанова, 4.

Вновь обустроенным автобусным остановкам присвоили наименования в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным распоряжением администрации города № 177-рк от 10.05.2016 г.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в городе появились остановки «Многопрофильный колледж» и «Детский сад № 149». Также в начале сентября стало известно о появлении остановок под названиями «Улица Якова Коровина» и «Улица Хабибуллы Якина».

Кстати, с 2021 года в автобусах Тюмени вырастет плата за проезд. Сколько будем платить – читайте в нашем материале.