Новые автобусные остановки появились в Тюмени

СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-08T06:21:19+03:00

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В Тюмени появились новые остановки. Изменения утверждены распоряжением администрации города.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», наименования присвоены следующим автобусным остановкам: «Многопрофильный колледж», расположенной по улице Севастопольской, 27 (при движении в сторону улицы Энергетиков), а также «Детский сад № 149», которая находится на улице Пражской, 46 (при движении от улицы Тимофея Чаркова).

В компании также сообщили, что название остановки «деревня Матмасы», которая расположена на улице Пражской в районе дома № 43, изменено на «Детский сад № 149».

Ранее новое название получила остановка: «улица Таллинская, 2» (расположена по адресу: улица 30 лет Победы, 127-а, при движении в сторону Моторостроителей), а также «Проезд до улицы Вологодская» (расположена по улице Старый Тобольский тракт).

ИСТОЧНИК KP.RU