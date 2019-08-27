В Тюмени появились новые остановки

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-27T16:02:16+03:00

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В Тюмени появились стало на два остановочных пункта больше. Им присвоили наименования.

По информации муниципального казенного учреждения «Тюменьгортранс», присвоены наименования следующим автобусным остановкам: «улица Таллинская, 2» (расположена по адресу: улица 30 лет Победы, 127-а, при движении в сторону Моторостроителей), а также «Проезд до улицы Вологодская» (расположена по улице Старый Тобольский тракт, в районе пересечения с автодорогой «проезд от Старого Тобольского тракта до улицы Вологодская», при движении в обоих направлениях).

В ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным распоряжением администрации города от 10 мая 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU