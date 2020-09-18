В Тюмени повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени утвердили долгосрочные тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом. Так, с 1 января 2021 года проезд в автобусах областной столицы подорожает на один рубль и составит 28 рублей. Тем, кто пользуется банковской картой, платить придется меньше: для них одна поездка обойдется в 27 рублей.

– Тарифы на перевозку пассажиров на следующие три года уже утверждены. Таким образом, стоимость проезда в 2021 году составит 28 рублей, в 2022 – 29 и в 2023 – 30. Однако стоит отметить, что при безналичных расчетах тариф на перевозку также, как и ранее, будет снижен на один рубль. Тарифы рассчитываются с применением индекса потребительских цен, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития России, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе администрации города Тюмени.

По словам пресс-секретаря ведомства Гульнары Сидоркиной, такие меры направлены на обеспечение достаточного уровня качества транспортного обслуживания. Проще говоря, они позволят своевременно обновлять автобусный парк и делать многое другое, чтобы улучшить перевозку пассажиров.

Кстати, в настоящее время 27 категорий граждан ездят на автобусах совершенно бесплатно. Среди них ветераны труда и боевых действий, инвалиды, дети-сироты, а также школьники из малообеспеченных многодетных семей. Кроме того, не берут денег за проезд и с пенсионеров по старости и Почетных граждан Тюмени. Право на частично оплачиваемый проезд предоставлено студентам и школьникам города Тюмени. Отсюда следует, что у значительной доли жителей областного центра есть право на получение льготных услуг на общественном транспорте.

По информации заместителя директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, с 2010 по 2019 год в городе было введено 22 километра так называемых автобусных полос, стало на 65 остановочных павильонов больше, автоматизированной системой оплаты проезда оснащено все 100 процентов подвижного состава.

Кроме того, планируется создание «умных» остановок в рамках концессионного соглашения. Это будут закрытые помещения с поддержанием постоянной комфортной температуры, где можно будет воспользоваться вендинговыми автоматами, банкоматами и терминалами пополнения транспортных карт. Здесь же появится бесплатная общественная сеть Wi-Fi и USB-шнуры для подзарядки телефонов.