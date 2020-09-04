В Тюмени появились новые автобусные остановки. Фото - МКУ "Тюменьгортранс".

В Тюмени появились новые автобусные остановки. В городе стало на три павильона больше.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», наименования получили следующие вновь обустроенные остановки: «Ул. Якова Коровина» – на улице Якова Коровина, в районе дома № 15 на улице Василия Борисова (при движении в обоих направлениях), «Ул. Хабибуллы Якина» – на улице Пограничников, в районе дома № 3 (при движении в сторону улицы Казаровской).

Кроме того, наименование остановочного пункта «Ул. Казаровская, 1», расположенного на улице Пограничников в районе дома № 1б на улице Казаровской, изменено на «Ул. Хабибуллы Якина».

Остановки получили названия в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным распоряжением администрации города №177-рк от 10.05.2016 г.