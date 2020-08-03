Жителям Тюменской области разрешили ходить в баню

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:32:38+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 3 июня, внёс изменения в постановление от 17 марта № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

Как сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса, с 4 августа кафе и рестораны могут возобновить работу по обслуживанию посетителей в залах. Правда, есть обязательное условие: предприятия общепита должны быть включены в единый реестр работающих предприятий общественного питания. Работать кафешкам можно только при соблюдении всех санитарных правил, предписанных Роспотребнадзором.

Также разрешили работать общественным баням, а количество участников церемонии регистрации брака увеличилось с 4 до 10 человек.

Ещё одно послабление – тренировки спортсменов, которые являются жителями Тюменской области и входят в составы сборных команд России и региона по всем видам спорта. Разрешаются занятия физкультурой по месту жительства и отдыха тюменцев на спортивных и досуговых площадках.

Напомним, что сегодня Александр Моор провёл онлайн-конференцию, на которой ответил на все вопросы, касающиеся коронавируса. Глава региона затронул вопросы работы общепита, возвращения к жёстким ограничениям и обучения школьников и студентов с 1 сентября.

Прямая линия о ситуации с коронавирусом / Александр Моор, 03.08.20.

ИСТОЧНИК KP.RU