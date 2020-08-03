2020-08-03T20:29:22+03:00
Общество

Александр Моор рассказал, как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

Занятия будут проходить с учётом санитарных требований
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор рассказал, как будут учиться школьники и студенты с 1 сентябряАлександр Моор рассказал, как будут учиться школьники и студенты с 1 сентябряФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Школьники Тюменской области будут учиться очно и в традиционном формате с 1 сентября. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сегодня, 3 августа, сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, в вузах, техникумах и колледжах занятия также начнутся с первого сентября – правда с учётом всех санитарных требований, которые обеспечивают эпидемиологическую безопасность.

– При этом у учебных заведений есть право отсрочить обучение, но не более чем на два месяца, – отметил Александр Моор.

Что касается детских садов, то сегодня в регионе работают около 2,1 тысячи дежурных групп, которые посещают почти 25 тысяч детей. Учитывая, что ограничения деятельности предприятий и организаций поэтапно снимают, количество школьных групп постоянно увеличивается. И пока все детские сады могут удовлетворить существующую потребность.

– Детские сады могут начать свою работу в случае улучшения эпидемиологической обстановки и перехода нашего региона на третий этап снятия ограничительных мер, – подчеркнул Александр Моор.

Глава региона также напомнил, что в правительстве Тюменской области решили принять дополнительные меры, направленные на поддержку занятости людей и стимулирование работодателей к созданию 8 тысяч временных рабочих мест. На всё про всё из бюджета выделено 280 миллионов рублей.

Прямая линия о ситуации с коронавирусом / Александр Моор, 03.08.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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