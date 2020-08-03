2020-08-03T16:34:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области откроются кафе и рестораны, правда, есть одно но

Глава региона проводит прямой эфир в социальных сетях
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюменской области откроются кафе и рестораны, но есть одно «но»В Тюменской области откроются кафе и рестораны, но есть одно «но»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Поэтапное открытие кафе и ресторанов начнётся в Тюменской области в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Тюменской области во время онлайн-конференции на своих страничках в социальной сети.

– Отрасль общепита – одна из самых пострадавших в нашем регионе. С 18 марта, когда мы ввели режим повышенной готовности, кафе и рестораны не работали. В июне мы разрешили работать уличным верандам, но мы понимаем, что не все могут работать в таком формате. Как простой человек, я тоже соскучился по нашим кафе и ресторанам, ведь мы все привыкли проводить время с друзьями и хотим вернуться к нормальной жизни, – отметил Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что оперативный штаб по профилактике коронавируса поддержал предложение разрешить работу кафе и ресторана. После прямого эфира Александр Моор подпишет соответствующее распоряжение. Однако есть одно но.

– Работать они будут через уведомления. Руководители предприятий общепита должны будут уведомить нас онлайн и подписать чек-листы с прописанными Роспотребнадзором санитарными правилами. В реестр будем включать те предприятия, которые согласны с новыми требованиями. Все кафе и рестораны мы будем проверять и будем исключать из реестра только нерадивых предпринимателей.

Также Александр Моор заметил, что Тюмень стала выглядеть «по-европейски уютной» из-за сотни открывшихся уличных веранд. Глава региона выразил надежду, что такой формат будущим летом сохранится.

Прямая линия о ситуации с коронавирусом / Александр Моор, 03.08.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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