Александр Моор рассказал, вернётся ли Тюменская область к жёстким ограничениям из-за коронавируса

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:57:18+03:00

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Стабилизация ситуации с коронавирусом и снижение числа заболевших фиксируется в Тюменской области, поэтому возвращения к жёстким ограничениям не планируется. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время онлайн-трансляции в социальных сетях.

Однако, по словам главы региона, осенью, которая скоро придёт, вырастет количество заболеваний гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Поэтому вполне возможно, что коронавирус тоже не отстанет.

– Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, но многое зависит и от нас самих: соблюдать социальную дистанцию, носить маски, избегать массового скопления людей, – отметил Александр Моор. – Все меры позволят снизить заболеваемость. Пандемия – это хороший тест на дисциплину, на нашу сознательность. Если бы все соблюдали предписания, которые нужно выполнять, заболевших было бы гораздо меньше. Мы провели 33 тысячи проверок тех, кто должен сидеть на самоизоляции, и 147 человек привлекли к ответственности.

Александр Моор отметил, что совсем скоро в Тюменскую область поступят более 700 тысяч прививок от гриппа, чтобы снизить риски и заражения и степень тяжести заболевания.

– Я понимаю, что отношение к ней двоякое, но я всё-таки советую вам её поставить. Более того, мы все ждём вакцину от коронавируса, – подчеркнул губернатор.

Прямая линия о ситуации с коронавирусом / Александр Моор, 03.08.20.

ИСТОЧНИК KP.RU