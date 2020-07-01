2020-07-01T14:21:44+03:00
Общество

В викторине «Время Побед» жители Тюмени выиграли семь автомобилей и три квартиры

Сегодня, 1 июля, в 22.00 состоится розыгрыш последнего суперподарка
Руслан Савинов
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В викторине «Время Побед» жители Тюмени выиграли семь автомобилей и три квартирыВ викторине «Время Побед» жители Тюмени выиграли семь автомобилей и три квартиры
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На телеканале «Тюменское время» сегодня, 1 июля, уже прошли две серии суперигры викторины «Время Побед». Итак, из 11 суперподарков викторины тюменцы выиграли 10 – семь автомобилей и три квартиры.

Так, тюменка Любовь Ивановна выиграла квартиру, а Надежда Велижанина – автомобиль.

Напомним, серия суперигр началась 25 июня. В тот день тюменец Владислав выиграл квартиру. Ведущий вытащил из барабана его номер билета и задал вопрос: как звали пионера-героя из Великого Новгорода, награжденного Звездой Героя Советского Союза? Владислав ответил верно: Леня Голиков, и выиграл суперподарок.

Затем тюменец Евгений стал вторым счастливцем, кому досталась квартира за участие в викторине. Вопрос для Евгения звучал так: кто из партизан стал почетным гражданином Витебска? Через пять секунд Евгений выбрал правильный вариант ответа.

Два автомобиля разыгрывали 27 июня, их обладателями стали тюменка Светлана Владимировна и тюменец Андрей.

Впоследствии тюменцы Вячеслав и Сергей стали владельцами автомобилей в четвертой серии суперигры.

Тюменке Елене достался еще один автомобиль за верный ответ на вопрос про тюменский фронтовой поезд-баню. Наконец, накануне автомобиль достался Татьяне: она мгновенно ответила на вопрос о том, какая битва во время Великой Отечественной войны была решающей.

Не забудьте, сегодня на телеканале «Тюменское время» в 22.00 состоится розыгрыш последнего суперподарка.

Тем временем на участках для голосования тюменцы тоже получают подарки в первом туре викторины «Время Побед» – сладости тюменских товаропроизводителей. В числе приятных бонусов также есть десять наименований бытовой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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