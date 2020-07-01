1 Июль 2020 2020-07-01T12:35:45+03:00

В 22.00 тюменцы увидят последний розыгрыш призов в рамках викторины «Время Побед». Фото - телеканал "Тюменское время".

Для это нужно включить телеканал «Тюменское время»

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Сегодня, 1 июля, состоится последний розыгрыш призов в рамках викторины «Время Побед». Суперигра начнется в 22.00 на телеканале «Тюменское время».

Для того чтобы стать участником, нужно прийти на пункты проведения фестиваля, вытянуть специальный купон и в случае правильного ответа на вопрос поставить печать и опустить часть карточки, предварительно заполнив свои данные.

Напомним, что сегодня уже определились две победительницы. Так, 66-летняя Любовь Ивановна выиграла квартиру, другая тюменка, Надежда, стала счастливой обладательницей автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU