В 22.00 тюменцы увидят последний розыгрыш призов в рамках викторины «Время Побед»
Для это нужно включить телеканал «Тюменское время»
В 22.00 тюменцы увидят последний розыгрыш призов в рамках викторины «Время Побед». Фото - телеканал "Тюменское время".
Изменить размер текста:
Сегодня, 1 июля, состоится последний розыгрыш призов в рамках викторины «Время Побед». Суперигра начнется в 22.00 на телеканале «Тюменское время».
Для того чтобы стать участником, нужно прийти на пункты проведения фестиваля, вытянуть специальный купон и в случае правильного ответа на вопрос поставить печать и опустить часть карточки, предварительно заполнив свои данные.
Напомним, что сегодня уже определились две победительницы. Так, 66-летняя Любовь Ивановна выиграла квартиру, другая тюменка, Надежда, стала счастливой обладательницей автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU