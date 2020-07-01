2020-07-01T09:57:32+03:00
Общество

Тюменка, выигравшая квартиру в викторину «Время побед», сперва не верила счастью

Женщина думала, что это шутка
Руслан Савинов
Поделиться:
Тюменка, выигравшая квартиру в викторину «Время побед», сперва не верила счастьюТюменка, выигравшая квартиру в викторину «Время побед», сперва не верила счастью
Изменить размер текста:

Розыгрыш трёх суперподарков среди участников викторины «Время побед» проходит сегодня, 1 июля, в 10:00, в 13:00 и в 22:00. Первая награда нашла героя — тюменка выиграла квартиру. Женщина верно ответила на вопрос ведущего: «Какой советский полководец был репрессирован в 1937 году и амнистирован в начале войны?»

- Было два варианта: Рокоссовский и Малиновский. Вопрос оказался несложным, - рассказывает обладательница новой квартиры Любовь Путилова.

Она признается, что интересовалась темой Великой Отечественной войны со школьных времён, и судьба полководцев была ей особо интересна.

- Телевизор был выключен, поэтому я не смогла сразу убедиться, что стала победительницей. Ведущий ещё так пафосно закричал в трубку, что я подумала о чьей-то шутке, - делится эмоциями Любовь.

Известно, что победительница викторины пока не решила, как распорядится подарком. Скорей всего, поможет детям закрыть ипотеку.

Напоминаем, что ещё два суперпрезента ожидают будущих владельцев. Их судьба решится в викторинах в 13:00 и 22:00 по местному времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Любовь Ивановна выиграла квартиру в викторине «Время Побед» на телеканале «Тюменское время»

Победительница сперва не поверила своему выигрышу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы спешат на участки для голосования
Почти 60 процентов жителей Тюменской области посетили участки для голосования
Владимир Ковин: «Наличие российского паспорта обязывает меня голосовать»
Тюменка, выигравшая квартиру в викторину «Время побед», сперва не верила счастью
Молодые общественники Тюмени призвали голосовать людей разного возраста
Меры безопасности при голосовании соблюдают в муниципалитетах Тюменской области
Тюменцы могут угоститься настоящей полевой кашей с горячим чаем
Председатель Общественной палаты Тюменской области: «Равнодушных к изменениям в Конституцию не должно быть»
Любовь Ивановна выиграла квартиру в викторине «Время Побед» на телеканале «Тюменское время»
Мэр Тюмени обозначил гражданскую позицию на своем участке для голосования
Каков в Тюмени средний возраст участников голосования по поправкам в Конституцию?
Тюменские пенсионеры активно голосуют по поправкам на дому
В викторине «Время Побед» 1 июля в 10.00 пройдет розыгрыш суперподарков
На тюменских избирательных участках безопасно
На ярмарке «Время побед» можно купить тюменские продукты по сниженным ценам
Тюменцам объяснили, как проголосовать по поправкам вне участка
Основной день: участки для голосования открылись в Тюменской области
Тюменский предприниматель рассказал о преимуществах посещения ярмарок
Фестиваль «Время Побед»: на кону три суперподарка
Людмила Рагозина: нарушений порядка голосования в Тюменской области с 25 по 30 июня не выявлено
В Тюменской области открылись участки для голосования
Геннадий Иванов призвал россиян прийти на участки для голосования по поправкам в Конституцию
Погода на 1 июля в Тюмени: дождь на целый день
Тюменцы отдают ненужную технику в рамках акции #ВелодоброТюмени