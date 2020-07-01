Тюменка, выигравшая квартиру в викторину «Время побед», сперва не верила счастью
Розыгрыш трёх суперподарков среди участников викторины «Время побед» проходит сегодня, 1 июля, в 10:00, в 13:00 и в 22:00. Первая награда нашла героя — тюменка выиграла квартиру. Женщина верно ответила на вопрос ведущего: «Какой советский полководец был репрессирован в 1937 году и амнистирован в начале войны?»
- Было два варианта: Рокоссовский и Малиновский. Вопрос оказался несложным, - рассказывает обладательница новой квартиры Любовь Путилова.
Она признается, что интересовалась темой Великой Отечественной войны со школьных времён, и судьба полководцев была ей особо интересна.
- Телевизор был выключен, поэтому я не смогла сразу убедиться, что стала победительницей. Ведущий ещё так пафосно закричал в трубку, что я подумала о чьей-то шутке, - делится эмоциями Любовь.
Известно, что победительница викторины пока не решила, как распорядится подарком. Скорей всего, поможет детям закрыть ипотеку.
Напоминаем, что ещё два суперпрезента ожидают будущих владельцев. Их судьба решится в викторинах в 13:00 и 22:00 по местному времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU