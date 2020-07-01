2020-07-01T09:27:02+03:00
Общество

Любовь Ивановна выиграла квартиру в викторине «Время Побед» на телеканале «Тюменское время»

Победительница сперва не поверила своему выигрышу
Руслан Савинов
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Любовь Ивановна выиграла квартиру в викторине «Время Побед» на телеканале «Тюменское время»Любовь Ивановна выиграла квартиру в викторине «Время Побед» на телеканале «Тюменское время»Фото: pixabay.com
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В очередной серии суперигры викторины «Время Побед» сегодня, 1 июля, на телеканале «Тюменское время» разыгрывалась квартира.

Хозяйкой жилплощади стала Любовь Ивановна. Женщина правильно ответила на вопрос о том, кто из советских полководцев был репрессирован в 1937 году, а затем амнистирован в самом начале Великой Отечественной войны.

Итак, когда ведущий Артем Фирсов стал поздравлять победительницу, выяснилось, что она просто не верит в свое везение:

– Не смешите меня, пожалуйста! – воскликнула Любовь Ивановна.

Поздравляем победительницу и надеемся, что продюсеры телеканала «Тюменское время», которые связались с ней, чтобы рассказать, как забрать свой суперподарок, убедят ее в том, что ей сегодня действительно повезло.

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Трансляция ведется на «Тюменском времени» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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