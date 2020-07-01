Любовь Ивановна выиграла квартиру в викторине «Время Побед» на телеканале «Тюменское время»
В очередной серии суперигры викторины «Время Побед» сегодня, 1 июля, на телеканале «Тюменское время» разыгрывалась квартира.
Хозяйкой жилплощади стала Любовь Ивановна. Женщина правильно ответила на вопрос о том, кто из советских полководцев был репрессирован в 1937 году, а затем амнистирован в самом начале Великой Отечественной войны.
Итак, когда ведущий Артем Фирсов стал поздравлять победительницу, выяснилось, что она просто не верит в свое везение:
– Не смешите меня, пожалуйста! – воскликнула Любовь Ивановна.
Поздравляем победительницу и надеемся, что продюсеры телеканала «Тюменское время», которые связались с ней, чтобы рассказать, как забрать свой суперподарок, убедят ее в том, что ей сегодня действительно повезло.
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Трансляция ведется на «Тюменском времени» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU