В викторине «Время Побед» 1 июля в 10:00 пройдет розыгрыш суперподарка

1 Июль 2020 2020-07-01T07:37:58+03:00

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В прямом эфире телеканала «Тюменское время» сегодня, 1 июля, состоится сразу три розыгрыша суперподарка викторины «Время Побед».

Так, в 10:00 - первая за сегодняшний день суперигра. Фортуна решит в прямом эфире, кому достанется квартира или машина.

Напомним, серия суперигр викторины «Время Побед» началась с 25 июня. В тот день тюменец Владислав выиграл квартиру, когда ответил на вопрос: Как звали пионера-героя из Великого Новгорода, награжденного Звездой Героя СССР?. Правильный ответ: Леня Голиков.

Затем тюменец Евгений стал вторым счастливцем, кому досталась квартира за участие в викторине . Вопрос для Евгения звучал так: кто из партизан стал Почетным гражданином Витебска? Не прошло и пяти секунд, как Евгений выбрал правильный вариант ответа.

Вскоре 27 июня разыгрывали два автомобиля: их обладателями стали тюменка Светлана Владимировна и тюменец Андрей, у которого, как выяснилось, ранее не было авто.

Впоследствии тюменцы Вячеслав и Сергей стали владельцами автомобилей в четвертой серии суперигры. Вячеслав верно ответил на вопрос о том, что должны были совершить советские летчики, чтобы получить Орден Отечественной войны второй степени? А именно сбить два вражеских самолета. Сергею же достался вопрос по произведению Шолохова «Судьба человека»: в каком городе Соколов встретился с Ванюшкой? Участник волновался, но ответил не раздумывая: в Урюпинске.

Отметим, еще один автомобиль достался тюменке Елене, ответившей на вопрос про тюменский фронтовой поезд-баню. А накануне автомобиль достался Татьяне: она быстро ответила на вопрос о том, какая битва во время войны стала решающей.

Подведем предварительный итог, шесть автомобилей и две квартиры уже нашли своих хозяев. Сегодня в трех сериях суперигр будут разыграны еще три супеподарка - квартиры и машины.

Напоминаем, включайте «Тюменское время» в 10:00, чтобы узнать, какой именно подарок будет разыгрываться первым.

Квартиры и машины суперигры викторины Времени Побед 01.07..Сегодня в 10:00 в рамках суперигры викторины Время Побед мы узнаем, кто получит заветный подарок. Что это будет машина или квартира? Не забывайте, сегодня состоятся целых три суперигры в 10:00, в 13:00 и в 21:30! Вы ещё успеваете принять участие, площадки фестиваля работают до 19:00. Подробности на сайте tyumentime.ru

ИСТОЧНИК KP.RU