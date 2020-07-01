2020-07-01T13:34:20+03:00
Общество

В викторине «Время Побед» учительница английского языка выиграла «Ладу-Гранту»

Слова победительницы: «Мы с мужем как раз собирались приобрести автомобиль»
Руслан Савинов
Поделиться:
В викторине «Время Побед» учительница английского языка выиграла «Ладу Гранту»В викторине «Время Побед» учительница английского языка выиграла «Ладу Гранту»
Изменить размер текста:

В викторине в рамках фестиваля «Время Побед» сегодня днем, 1 июля, тюменка Надежда Велижанина правильно ответила на вопрос об истории родного края и выиграла «Ладу-Гранту».

– Я работаю учителем английского языка в школе. Историю, конечно же, изучала, знаю, но вопросы для меня были незнакомые, приходилось угадывать. Я смогла правильно ответить на вопрос о военном журналисте и выиграла сладкий подарок. Сегодня мне позвонили совершенно неожиданно, я даже не знала, что разыгрывается суперприз, поэтому сильно не волновалась, – поделилась эмоциями с корреспондентом «Вслух.ру» обладательница суперприза.

Надежда уточнила, что у нее и у мужа есть водительские удостоверения. Она предполагает, что машиной будет пользоваться ее муж.

– Я ему сразу позвонила, хотела обрадовать, но не смогла дозвониться. Своей машины у нас нет, как раз думали о покупке. Всё это так неожиданно! – сообщила Надежда.

Как рассказала победительница, она не считала себя особенно везучей

– До сих пор не можем поверить! – призналась счастливая учительница.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Госдумы Иван Квитка призвал тюменцев активнее идти на участки для голосования
Тюменский педагог Дмитрий Бородин: «Поправки дадут огромный толчок развитию государства»
Жители Тобольска и Ишима активно принимают участие в голосовании
Тысячи тюменцев попробовали солдатскую кашу на полевых кухнях
В викторине «Время Побед» жители Тюмени выиграли семь автомобилей и три квартиры
В викторине «Время Побед» учительница английского языка выиграла «Ладу-Гранту»
Наблюдатели в Тюменской области подтвердили безопасность голосования по поправкам в Конституцию
В 22.00 тюменцы увидят последний розыгрыш призов в рамках викторины «Время Побед»
В Тюменской области продолжают голосовать рядом с домом
Губернатор Тюменской области напомнил, что 1 июля – основной день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ
Сергей Морев призвал тюменцев прийти на участки и проголосовать
Тюменка, выигравшая машину в викторине «Время Побед», не поверила в свою удачу
Около 100 тысяч тюменцев проголосовали на дому
В Тюмени молодых голосующих по поправкам отмечают дипломами
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июля 2020 года увеличилось на 68 человек
Для жителей Тюменской области, проживающих на дачах, работают десять участков для голосования
Людмила Рагозина: «Нарушений на участках по голосованию нет»
Сегодня у тюменцев есть возможность выиграть автомобиль или квартиру
Тюменцы спешат на участки для голосования
Почти 60 процентов жителей Тюменской области посетили участки для голосования
Владимир Ковин: «Наличие российского паспорта обязывает меня голосовать»
Тюменка, выигравшая квартиру в викторину «Время Побед», сперва не верила счастью