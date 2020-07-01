В викторине «Время Побед» учительница английского языка выиграла «Ладу-Гранту»

1 Июль 2020 2020-07-01T13:34:20+03:00

Слова победительницы: «Мы с мужем как раз собирались приобрести автомобиль»

Изменить размер текста: A A

В викторине в рамках фестиваля «Время Побед» сегодня днем, 1 июля, тюменка Надежда Велижанина правильно ответила на вопрос об истории родного края и выиграла «Ладу-Гранту».

– Я работаю учителем английского языка в школе. Историю, конечно же, изучала, знаю, но вопросы для меня были незнакомые, приходилось угадывать. Я смогла правильно ответить на вопрос о военном журналисте и выиграла сладкий подарок. Сегодня мне позвонили совершенно неожиданно, я даже не знала, что разыгрывается суперприз, поэтому сильно не волновалась, – поделилась эмоциями с корреспондентом «Вслух.ру» обладательница суперприза.

Надежда уточнила, что у нее и у мужа есть водительские удостоверения. Она предполагает, что машиной будет пользоваться ее муж.

– Я ему сразу позвонила, хотела обрадовать, но не смогла дозвониться. Своей машины у нас нет, как раз думали о покупке. Всё это так неожиданно! – сообщила Надежда.

Как рассказала победительница, она не считала себя особенно везучей

– До сих пор не можем поверить! – призналась счастливая учительница.

ИСТОЧНИК KP.RU