В викторине «Время Побед» учительница английского языка выиграла «Ладу-Гранту»
В викторине в рамках фестиваля «Время Побед» сегодня днем, 1 июля, тюменка Надежда Велижанина правильно ответила на вопрос об истории родного края и выиграла «Ладу-Гранту».
– Я работаю учителем английского языка в школе. Историю, конечно же, изучала, знаю, но вопросы для меня были незнакомые, приходилось угадывать. Я смогла правильно ответить на вопрос о военном журналисте и выиграла сладкий подарок. Сегодня мне позвонили совершенно неожиданно, я даже не знала, что разыгрывается суперприз, поэтому сильно не волновалась, – поделилась эмоциями с корреспондентом «Вслух.ру» обладательница суперприза.
Надежда уточнила, что у нее и у мужа есть водительские удостоверения. Она предполагает, что машиной будет пользоваться ее муж.
– Я ему сразу позвонила, хотела обрадовать, но не смогла дозвониться. Своей машины у нас нет, как раз думали о покупке. Всё это так неожиданно! – сообщила Надежда.
Как рассказала победительница, она не считала себя особенно везучей
– До сих пор не можем поверить! – призналась счастливая учительница.
ИСТОЧНИК KP.RU