2020-06-25T20:37:23+03:00
Общество

Тюменец выиграл квартиру на фестивале «Время Побед»

Остальные участники получили поощрительные призы [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменец выиграл квартиру на фестивале «Время Побед»Тюменец выиграл квартиру на фестивале «Время Побед»
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Первую квартиру выиграл житель Тюмени на городском фестивале «Время Побед», который проходит с 25 июня по 1 июля. Поощрительные призы получили остальные участники, до которых дозвонились ведущие.

Призы и подарки участники викторины смогут получить, отвечая на вопросы по Конституции, Великой Отечественной войне и истории Тюменской области. Даётся два варианта ответа, который нужно дать в течение пяти секунд.

Участие в викторине могут принять все тюменцы в возрасте от 18 лет, имеющие местную прописку. Для этого нужно прийти в пункт проведения, достать из прозрачного бокса карточку и ответить на предложенный вопрос. Список площадок, где можно испытать удачу, вы сможете узнать на сайте фестиваля.

Тюменцы старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями могут принять участие дистанционно. Викторина проходит точно так же, только с помощью многоканального телефона: 8-800-234-22-22.

25 июня - суперигра викторины Время Побед ..Сегодня в эфире Тюменского времени один из участников суперигры станет обладателем квартиры или машины! Трансляция суперигры викторины Время Побед проходит каждый день с 25 по 30 июня в 20:00, а 1 июля состоится целых три суперигры в 10:00, в 13:00 и в 22:00! Если вы участник суперигры, не забудьте зарядить телефон и взять карточку с уникальным номером. А тем, кто ещё не успел принять участие в викторине, напоминаем, что площадки фестиваля работают до 1 июля включительно. Подробности на сайте tyumentime.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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