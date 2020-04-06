Тюменские школы вышли на учебу дистанционно

6 Апр 2020 2020-04-06T17:11:36+03:00

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Учебные заведения региона приступили к занятиям. С 6 по 10 апреля дети занимаются по временному расписанию по базовым предметам, далее, после адаптационной недели, школьную программу для электронных уроков расширят.

Основным источником образования в период режимов повышенной готовности и самоизоляции стал ресурс «web-образование». Однако, если 18, 19, 20 апреля учителя давали уроки из классов, ныне педагоги так же, как и ученики пребывают дома. Работу ведут с помощью специализированных образовательных сайтов, такие как «Учи.ру», «Якласс», «Мобильное электронное образование». Получается не у всех.

– Егор пытался заниматься на «Учи.ру». Скорости интернета не хватило. В итоге со всего класса девять человек смогли выйти, остальные не смогли. Школу, конечно, ничего не заменит, – считает тюменка Мария Макарова.

Другой способ: через «web-образование» учителя выдают домашнее задание и ссылки на материалы для самостоятельного изучения темы. К вечеру дети должны сдать домашнее задание учителю.

Каждая школа подбирала удобный для себя способ дистанционного обучения. О собственном опыте рассказала директор школы 15 Ирина Носова.

– Мы сели с завучем и изучили сами все электронные цифровые образовательные платформы. Определили, какие из них являются более эффективными, удобными для начального звена, для основной и старшей школы. Старшей школе еще прикрепили образовательные платформы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. То есть у нас дети не только обучались дистанционно, но и готовились к экзаменам, – подчеркнула она.

Начальная школа занимается на двух платформах: «Учи.ру» и «Яндекс.Учебник». Для среднего и старшего звена используется для выдачи уроков скорректированные рабочие программы и календарь тематического планирования, который учителя сдали на согласование в учебную часть. В ней включили колонку, где есть ссылка на видеоматериал, который помогает родителям объяснить тему ребенку.

– Мы нашли «Электронную школу» и отсмотрели на YouTube уроки. Материал на 15 минут конкретно объясняется материал. Сейчас мы работаем над этим, создаем свою платформу, с электронным журналом.

Как заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира 6 апреля, дистанционное обучение школьников продлится до 30 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/771303" frameborder="0"></iframe> Дистанционное обучение тюменских школьников продлится до 30 апреля.Ирина Ромашкина

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ИСТОЧНИК KP.RU