С понедельника у тюменских школьников начинается четвертая четверть

Все учебные заведения Тюменской области с понедельника возобновляют работу в удаленном режиме. Об этом сегодня объявил директор регионального департамента образования, заместитель губернатора Алексей Райдер.

Обучение в общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального и высшего образования будет вестись дистанционно с использованием электронных средств связи, напомнил Райдер. В первые дни будет предусмотрено специально разработанное временное расписание занятий.

– Ребятам потребуется адаптация к такому режиму. Поэтому на предстоящую неделю с 6 по 10 апреля мы предоставим временное расписание, предусматривающее занятия по базовым предметам. Это позволит всем войти в ритм. А дальше будем разворачивать программу по всем остальным дисциплинам, – добавил глава департамента.

Он отметил, что все школы оснащены необходимыми техническими средствами для обеспечения дистанционного обучения. Однако объявленный президентом режим нерабочих дней до конца апреля подразумевает, что и учителя теперь тоже должны будут вести занятия из дома.

– Я уверен, что сообща мы справимся со всеми сложностями, которые возникают в таких условиях. Все уже соскучились по учебе. Даже если детям так не кажется, то родители наверняка хотят, чтобы школьники уже вернулись к занятиям. Это как минимум поможет сформировать определенный режим дня, занять время с пользой. распределить его на занятия и отдых, – добавил Райдер.

Он отметил, что в тестовом режиме возникали определенные перегрузки на образовательных платформах, которые используют учителя для рассылки заданий и проверки выполнения работ. Однако в период каникул удалось распределить эту нагрузку между разными платформами и школами.

Занятия продолжатся в дистанционном форматеФото: Есен Абилькенов

– Мы соотнесли нагрузку с максимальной посещаемостью данных онлайн-платформ в то или иное время дня. Разреженное расписание в первые дни после каникул позволит избежать технических трудностей. А электронная школа как единая автоматизированная информационная система нашего региона работает бесперебойно на любом гаджете, в том числе в мобильной версии, – отметил замгубернатора. В данной системе можно найти как домашние задания, так и рекомендации по списку литературы и так далее.

Что касается выдачи наборов продуктов в рамках бесплатных обедов для детей льготной категории, то Алексей Райдер заявил, что этот процесс будет организован в ближайшие дни.

– Согласно постановлению правительства Тюменской области, на данный момент выдача продуктовых наборов реализуется по 10 апреля включительно, пока действует введенный в регионе режим. А затем будем ориентироваться на соответствующие постановления президента, которые будут охватывать период с 13 по 30 апреля, которые также являются нерабочими. Исходя из количества учебных дней будут сформированы наборы продуктов и организована их выдача, – сообщил заместитель губернатора.

Обеды предусмотрены для детей из малообеспеченных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с теми списками льготников, которые утверждены в каждой школе. На сегодняшний день это 37 тысяч детей по всей Тюменской области. Для выдачи наборов будет составлено расписание, в соответствии с которым каждый родитель должен будет подходить в школу в строго установленное время, чтобы избежать контактов между собой.

– Прошу родителей отнестись с пониманием к этой мере. В каждой школе будет соблюдаться максимальный режим безопасности с соблюдением всех санитарных требований, – добавил Алексей Райдер.

Набор будет состоять из продуктов длительного срока хранения. Это в том числе крупы, бакалея, чай, макароны, колбасные изделия – все, что рекомендовано для формирования сухих пайков по линии Роспотребнадзора, подчеркнул глава департамента образования.

– Нормы сбалансированного питания у нас применяются ко всем школам одинаково. При этом приоритет будет отдан продукции тюменских товаропроизводителей, – заметил он.

Что касается работы дежурных групп в детских садах, что этот режим будет сохранен. На сегодняшний день в регионе работает 99 таких групп численностью до 12 человек в каждой. Если по мере изменения ситуации будет увеличен список предприятий, производственный цикл которых требует пребывания сотрудников на рабочем месте, для их детей в заявительном порядке будут сформированы дополнительные дежурные группы.

– В таких случаях родителям необходимо обращаться к заведующим своих дошкольных учреждений, – сообщил Алексей Райдер.