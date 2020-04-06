Некоторым предприятиям Тюменской области разрешат возобновить работу

Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор подписал два постановления, в соответствии с которым будет разрешена деятельность некоторых организаций. Главное требование – строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.

– Мы прошли первый и очень важный этап, когда все мы поверили в опасность нового коронавируса, осознали серьезность ситуации. И понимаем ответственность, которая ложится на нас, чтобы выйти из ситуации с минимальными потерями, – сказал губернатор.

Он отметил, что с 30 марта резко сократился пассажиропоток граждан в регион, что должно способствовать стабилизации ситуации. Например, вчера из-за рубежа в Тюменскую область прибыл только один человек. Однако на новом этапе ситуация осложняется, отметил глава региона.

– Помимо необходимости продолжать соблюдение всех мер самоизоляции, мы сейчас должны думать и об экономике. Пандемия еще будет развиваться, и мы должны научиться жить в этих новых условиях, думать, как работать и развивать нашу экономику, – сказал Александр Моор.

В связи с этим сегодня глава региона подписал два новых постановления, суть которых заключается в послаблениях для ряда компаний, чтобы они получили возможность возобновить работу, не создавая угроз для здоровья и жизни сотрудников и жителей.

– Мы начинаем аккуратно, осторожно разрешать деятельность некоторых предприятий. Главное требование к ним – жесткое соблюдение всех санитарно-эпидемиологичех норм. Мы будем внимательно следить за этим и строго наказывать нарушителей. В адрес правительства и мне лично поступает очень много вопросов от предпринимателей на эту тему. Безусловно, чтение многостраничных нормативных документов требует определенных юридических познаний. Но предлагаю использовать одну простую формулу: если вам напрямую не разрешено работать, значит, ваша организация находится на выходных, – подчеркнул губернатор.

В то же время он напомнил, что сегодня могут работать аптеки, продовольственные магазины, организации общественного питания с осуществлением доставки, магазины зоотоваров, организации, предоставляющие ритуальные услуги. Также в субботу разрешение на работу получили магазины промтоваров, осуществляющие дистанционную торговлю и доставку на дом.

– Мы проанализировали потребность граждан и, взвесив эпидемиологические риски, дополнили этот список. Это магазины, реализующие оптико-офтальмологические изделия, предприятия, осуществляющие пошив средств индивидуальной защиты, организации по ремонту служебного автотранспорта предприятий, деятельность которых не приостановлена, а также частного грузового транспорта, предприятия, работа которых организована дистанционно по месту пребывания работников, – сообщил Александр Моор.

Кроме того, с 13 апреля, при готовности соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические меры, будет разрешена деятельность некоторых других отраслей. Эта дата обусловлена тем, что к этому времени истечет двухнедельный срок карантина для большинства тех, кто прилетел в Тюменскую область из-за рубежа.

Второе постановление губернатора конкретизирует все виды деятельности, по которым можно будет возобновить работу со следующего понедельника. В первую очередь это обрабатывающие производства и строительство.

– В зависимости от развития ситуации мы данный перечень будем расширять, – заверил глава региона.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, предприятия должны соблюсти ряд санитарных требований в соответствии с чек-листом, который составлен правительством области совместно с Роспотребнадзором. Чтобы начать работу, предприятие должно направить в адрес правительства уведомление о соблюдении обязательных требований. Для этого завтра на портале органов власти Тюменской области появится специальная форма для заполнения. Выполнить это условие нужно как минимум за три дня до начала работы предприятия.

В то же время глава региона предупредил, что ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. И от этого будут зависеть дальнейшие решения регионального правительства.

Также Александр Моор дал объяснения по некоторым вопросам, которые возникли у жителей региона в период нерабочих дней, и развеял очередные фейки. Так, он опроверг информацию о госпитализации американцев и отсутствии тестов на коронавирус в больницах, ответил на вопросы о прогулках с детьми, о возобновлении учебы в школах в дистанционном режиме, о семейных выездах на дачу, о разблокировке льготных транспортных карт для работающих пенсионеров и так далее.