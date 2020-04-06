2020-04-06T14:19:52+03:00
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Тюменским школьникам выдали продуктовые наборы

С 4 апреля 2020 года в тюменских школах выдают продуктовые наборы детям с ОВЗ и из малообеспеченных семей [видео]
Ирина Ромашкина
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Продуктовый набор рассчитан до 10 апреляПродуктовый набор рассчитан до 10 апреляФото: Ирина Ромашкина
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Колбаса, сыр, сливочное и шоколадное масло, молоко, сок, сгущенка, две пачки макарон из твердых сортов пшеницы, зеленые яблоки и другие лакомства забрала мама Саши Красногорова из школы. Этот набор рассчитан на десять дней. Если после режим повышенной готовности продлят, родители вновь придут за компенсацией школьного питания.

В случае продления режима дистанционного обучения, школьники снова получат компенсацию питания Фото: Ирина Ромашкина

В случае продления режима дистанционного обучения, школьники снова получат компенсацию питанияФото: Ирина Ромашкина

В школе №69 основной поток родителей пришел 4 апреля. Чтобы не было толпы, руководство заранее составило расписание, учителя донесли до мам, когда им приходить с пакетом. 6 апреля тюменские школы завершают выдачу.

По инструкции родители заходят в фойе по одному, даже если кто-то пришел раньше назначенного времени. Родитель показывает свой паспорт, говорит, в каком классе учится ребенок, называет его фамилию. Затем заполняют формы и после повара выдают продуктовый набор.

– Очень хороший пакет – колбаса, сыр, масло, яблоки, макароны. Спасибо огромное, – поблагодарила мама Людмила Красногорова.

Выдача продуктовых наборов детям из малообеспеченных семей и с ОВЗ началась в Тюменской области 4 апреля, пояснила директор школы №69 Эльвира Амирова.

Тюменские родители довольны продуктовыми наборами для школьников.Ирина Ромашкина

– Выдано более 500 наборов было нашим родителям. Тем, кто по каким-то причинам не смогли подойти к нам в субботу, мы выдаем сегодня. Продуктовые наборы рассчитаны для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченных семей и для наших деток с ограниченными возможностями здоровья. Продуктовые наборы немного отличаются. Это зависит от суммы компенсации, которую они получают за питание, – пояснила Эльвира Амирова.

Наборы закуплены на суммы 800 и 1896 рублей. Разница в том, что дети с ОВЗ получают в школах двухразовое питание, поясняет директор школы 15 Ирина Носова. Она поблагодарила тюменцев за дисциплину: все родители приходили в медицинских масках, перчатках, соблюдали необходимую дистанцию.

В тюменской школе №69 4 апреля выдали более 500 продуктовых наборов.Ирина Ромашкина

Большую часть продуктовых наборов школа выдала в субботу, на понедельник осталось шесть пакетов. Последней 6 апреля забрала свой пакет Екатерина Иванова. Продуктовый набор рассчитан до 10 апреля: в случае продления режима дистанционного обучения, школьники снова получат компенсацию питания.

В тюменской школе №15 4-6 апреля выдали все продуктовые наборы.Ирина Ромашкина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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