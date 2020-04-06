Нерабочая неделя в Тюмени: стало известно, как будет работать транспорт с 6 по 30 апреля 2020 года
Стало известно, как будет работать транспорт с 6 по 30 апреля 2020 года. Автобусы будут так же, как и на прошлой неделе, придерживаться графика выходных дней.
Как известно, президент России объявил нерабочими дни с 4 по 30 апреля. В целях обеспечения транспортного обслуживания населения городской пассажирский транспорт Тюмени в этот период продолжит работу в соответствии с графиками выходных дней.
– Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на нашем сайте tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что общественный транспорт областного центра перейдет на другой режим работы. С 28 марта по 5 апреля, в период карантинных мероприятий, автобусы ездили по графику выходного дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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