2020-04-06T14:07:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Пожилые тюменцы получат пенсию дома досрочно

Пожилым людям сообщили телефоны служб доставки
Вадим Бегун
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Пенсионеры Тюмени получат пенсию дома досрочно. Фото - pixabay.com.Пенсионеры Тюмени получат пенсию дома досрочно. Фото - pixabay.com.
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Тюменские получатели социальных выплат получат пенсии досрочно дома. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

– Уточнить график выплаты пенсий и пособий можно в отделениях почтовой связи. На данный момент все отделения в Тюменской области работают в установленном режиме. Клиентам предоставляется весь перечень услуг, – сообщили в АО «Почта России».

Пенсионерам сообщили телефоны службы доставки в городе Тюмени. Ленинский район – 546-966, Калининский – 546-961, Центральный – 546-963 и Восточный округ – 546-959.

– Настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться цифровыми сервисами и готовы оказывать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и так далее. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен, это особенно важно в сегодняшнее время, – сообщили в Управлении Федеральной почтовой связи Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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