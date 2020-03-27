Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать Почта России с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля 2020 года, отделения Почты России будут открыты в обычном режиме. Однако пребывание в общественном месте можно максимально сократить. В условиях объявленного режима повышенной готовности Почта России предлагает своим клиентам воспользоваться цифровыми дистанционными сервисами.
– Сегодня важно заботиться о своей безопасности и избегать мест скопления людей. Мы подготовили список наших бесконтактных сервисов, которые позволят пользоваться услугами Почты России из дома. Получайте посылки, не выходя из дома. Специальный раздел с курьерской доставкой есть на сайте, а в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте можно выбрать любое отправление и заказать доставку курьером или почтальоном, – обратилась Почта России к россиянам.
Оформить и оплатить посылку предлагают на сайте либо в приложении Почты России, и сдать ее в отделении. Тюменцам предлагают воспользоваться курьерской службой: курьер заберет посылку у двери адресанта.
Ускорить получение посылки поможет простая электронная подпись (ПЭП), получить услугу можно также онлайн.
Кроме того, чтобы получать корреспонденцию в личную ячейку по домашнему адресу, можно подключиться к абонентскому ящику. Также сервис позволяет оплачивать коммунальные услуги, интернет, мобильную связь и штрафы онлайн на сайте Почты России.
Тюменцы смогут воспользоваться услугами Почты России в нерабочую неделюФото: Ирина Ромашкина
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ИСТОЧНИК KP.RU